O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com uma produção anual de 3,9 bilhões de litros. Essa atividade é fundamental para os pequenos produtores, que representam 86% das 110 mil propriedades leiteiras do estado e cuja produção é majoritariamente familiar.

Presente em todos os 399 municípios paranaenses, a pecuária leiteira sustenta economias locais, movimenta o comércio e garante renda mensal aos agricultores. A pesquisa realizada pelo IDR-Paraná em 2023 revelou que, apesar dos desafios, mais da metade dos pequenos produtores busca ampliar a produção nos próximos cinco anos, com destaque para o desejo de investir em genética e automação.

A “Bovinocultura de Leite – Pequenos Produtores” é uma das categorias do Prêmio Orgulho da Terra 2024. Este ano, a produtora Lívia Trevisan, de Jaguapitã, foi a vencedora da categoria e recebeu o troféu durante uma cerimônia realizada no dia 12 de novembro, em Curitiba.

Produção de queijos: agroecologia e inovação na Estância Baobá

Na Estância Baobá, a propriedade de Lívia, a produção de leite agroecológico é feita com manejo sustentável e voltada para a fabricação de queijos finos e doces de leite. A produtora, que possui graduação em gastronomia na França e viajou para cinco países em busca de conhecimento sobre a produção de queijos, aplica sua expertise em derivados lácteos orgânicos e já conquistou prêmios estaduais, nacionais e internacionais. Tanto que a propriedade está na “Rota do Queijo” e constantemente recebe excursões turísticas e técnicas.

A propriedade realiza manejo agroecológico desde a alimentação e sanidade dos animais até a produção final dos queijos. As vacas são ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia, e o leite passa por pasteurização antes de ser processado. Lívia ainda utiliza a biotecnologia da reprodução (inseminação artificial), para conseguir o melhoramento genético do rebanho e alcançar cada vez mais qualidade no leite.

Na semana da premiação Orgulho da Terra, a Estância Baobá obteve uma segunda conquista, o que tornou a comemoração dupla: conseguiu o selo SUSAF, permitindo a comercialização de seus produtos em todo o Paraná, um marco importante para ampliar os mercados atendidos. E agora Lívia busca conseguir o Selo Arte, para comercializar seus queijos e doces em todo o Brasil.

Além disso, a propriedade utiliza energia solar fotovoltaica para reduzir custos, reaproveita dejetos animais como adubo para as pastagens e realiza a rotação de piquetes, garantindo bem-estar animal e produtividade. A propriedade está em processo de certificação na ADAPAR como livre de brucelose e tuberculose. A água consumida é tratada e oriunda de um poço artesiano, e os resíduos sólidos são descartados adequadamente por meio de coleta seletiva.

Apoio técnico e visão empreendedora

Com assistência técnica multidisciplinar do IDR-Paraná, representado pelo técnico Rubens Lopes da Silva, Lívia participa do Sistema de Gerenciamento e Administração de Projetos Agropecuários (SIGEAP) do leite, que acompanha custos e índices de produtividade. A comercialização dos produtos é feita regionalmente e por e-commerce, com foco no mercado nacional.

Sobre a conquista, Lívia destacou a emoção e os desafios de ser uma produtora agroecológica. “A gente ficou muito, muito feliz. Temos muitos desafios como pequenos produtores fazendo pecuária agroecológica. É uma luta constante, porque há poucas referências no Brasil. Tudo a gente tem que ir atrás e estudar sozinho. Mas tudo vale a pena. Este prêmio é uma recompensa.”

Prêmio Orgulho da Terra

O Prêmio Orgulho da Terra é uma iniciativa do Grupo Ric, por meio da plataforma RIC Rural, com a co-realização do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e do Sistema Ocepar, entidade que representa as cooperativas paranaenses. O prêmio ainda tem a apresentação da Coamo, patrocínio do Banco do Brasil, C.Vale e Embio, e apoio da Alpha Fish, Globoaves e Hotel Petras.

Com 19 categorias, o prêmio reconhece produtores rurais que fazem a diferença no agro paranaense, incentivando práticas sustentáveis, inovação e fortalecimento da economia rural.