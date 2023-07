O amor realmente tem lá seus mistérios. Um casal namora, fica noivo e às vésperas do casamento descobre que se conhece desde os 6 anos de idade. Um amor antigo.

Eles se conheceram em 1997, quando eram crianças, em um clube infantil de um resort, para onde iam com as famílias. Os dois adoravam brincar juntos na praia e andavam de mãos dadas.

Anos depois, se reencontram como estudantes na Universidade de Newcastle. Moravam na mesma residência estudantil e acabaram se aproximando, encantando um pelo outro até que… nunca mais se largaram.

A descoberta

Heidi Parker e Ed Savitt de Putney são de Londres (Reino Unido).

Ed estava de olho em Heidi, mas não tinha coragem de se apresentar.

Um dia conseguiu e não imagina que ela também estava encantada. “Eu o achei lindo, realmente incrível. Tudo que me lembro de pensar é: ‘Uau, ele é gostoso’.”

Os dois viram que tinham afinidade. “Nós começamos a conversar e nos demos bem instantaneamente”, relembrou Heidi. “Depois disso, éramos basicamente inseparáveis.”

Após o pedido de casamento, com direito a três pedras de diamante, vieram os encontros em família e a descoberta do passado na Turquia.

Lembranças do passado

Em um jantar com as mães, em Wagamamas, começaram a falar sobre as férias da infância.

“Então, do nada, minha mãe disse: ‘Quando você estava de férias na Turquia e era pequena, você tinha um namorado chamado Ed. Ela me mandou uma foto dele no post e era do meu Ed”, contou Lay Parker, mãe de Heidi

A jovem não acreditava: “Estávamos todos atordoados.” Segundo Heidi, a memória dela simplesmente havia desaparecido. “Não me lembro de ter conhecido Ed quando criança, mas pelas fotos passamos muito tempo juntos durante as férias.”

Daí para frente, vieram muitas lembranças e fotos.

“Lembro-me de estar no clube infantil, onde devo tê-lo conhecido, e de montar uma barraca de esmaltes do lado de fora com minhas irmãs”, brincou Heidi. “Na verdade, acho que pintamos as unhas de Ed.”

O convite de casamento

O casal recriou a imagem de quando crianças, aproveitando uma foto como inspiração, para os convites de casamento.

Ed e Heidi se casaram em 2016 e tiveram dois filhos: Blake e Taylor.

Mas as lembranças do passado e as coincidências povoam a vida deles diariamente.

“Não sou de acreditar em milagres, a história mudou minha vida”, disse Ed.