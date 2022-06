Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Luke Romone Harper, de 8 anos, morreu ao tentar esvaziar um dos balões de seu aniversário. O menino inalou o gás hélio contido no balão e desmaiou na mesma hora. O caso aconteceu na cidade de Clonlora Roas, em Dublin, na Irlanda.

A mãe da criança, Hilary McSweeney, contou que percebeu algo estranho quando chamou o filho para jantar e ele não respondeu. Ela subiu até o quarto e encontrou Luke deitado no chão do quarto, com o balão em forma de 8 acima da sua cabeça. Hilary e Martin Harper, pai de Luke, tentaram dar os primeiros socorros ao filho até a ambulância chegar. A criança ficou internada no Hospital Infantil de Temple Street e foi declarada morta no dia seguinte após sofrer sérios danos cerebrais.

O menino tinha autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A mãe da criança contou que o balão ficou flutuando uma semana pela sala da casa após o aniversário de Luke. O caso aconteceu em 2 de abril de 2021, mas seus pais decidiram compartilhar a história agora para outras pessoas tomarem mais cuidado e não colocarem a suas vidas em risco.