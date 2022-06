A Defesa Civil Nacional fez um alerta, nesta quinta-feira (9), para o frio intenso que deve atingir toda a Região Sul do Brasil a partir do fim de semana.

No Paraná, geadas e temperaturas negativas são esperadas no sábado (11).

Segundo o Instituto Meteorológico Simepar, os termômetros podem chegar a 1°C em Curitiba no domingo (12) e segunda-feira (13).

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas na região.

“No domingo (12), há chance de geada no oeste, norte e serras do Rio Grande do Sul, sul do Paraná e em praticamente todo o estado de Santa Catarina, com exceção do litoral. Geadas de menor intensidade ainda vão afetar o centro-norte do Paraná e o sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul”, diz o informe.