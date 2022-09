Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem de 23 anos foi presa no último domingo (25), na Venezuela, ela é suspeita de matar o filho recém-nascido. A mulher identificada como Johana Danexi Zambrano Castro, deu à luz em casa e matou o bebê sufocado. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma máquina de lavar.

De acordo com o portal Mega Notícias, a jovem foi a um hospital relatando fortes dores e sangramento. Ao ser examinada pela equipe médica, os profissionais constataram que eram sinais de um possível parto. Contudo, a mulher negou que tivesse dado à luz.

Após a insistência dos médicos, a jovem confessou que teve um bebê, mas disse que ele morreu no parto. Com a declaração, os médicos acionaram as autoridades locais, que foram até a residência da jovem.