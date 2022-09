Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Simone Mendes, de 38 anos, anunciou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (29), que irá dar o pontapé em sua carreira solo após o fim da dupla com a irmã, a cantora Simaria Mendes, de 40, no próximo mês de novembro.

Por meio dos stories, no Instagram, a artista publicou um vídeo em que convida a legião de fãs de Simone e Simaria para curtir o seu primeiro show solo no dia 13 de novembro, no Festival Caldas Country, em Caldas Novas, em Goiás.

“Estou passando aqui para avisar pra vocês que é o lançamento oficial do meu primeiro show solo. Então dia 13 de novembro a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá”, escreveu Simone.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla no dia 18 de agosto passado. Simone, inclusive, ficou encerrada de cumprir toda agenda de shows sozinha, cantando os sucessos das coleguinhas.

Assim, o show do dia 13 de novembro é o primeiro em que Simone Mendes sobe aos palcos sem ter o nome associado a irmã. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Uol, ela tem se preparado com sua equipe para o novo desafio profissional desde o início de setembro.

AINDA NÃO VAI PARA O GOSPEL

Em conversa com os seguidores no Instagram, Simone Mendes negou os boatos de que iria migrar para a música gospel e garantiu que, no momento, gostaria de dar uma “roupagem” nova aos trabalhos.”Eu andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Veja: Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, meu marido, há muitos anos, 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. Eu permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo”, afirmou a artista em seus stories na rede social.

A cantora, de 38 anos, também aproveitou a conversa com os fãs para falar sobre a relação com Simaria, afirmando que está feliz pelos novos passos da irmã, agora sozinha, e indo às lágrimas ao falar sobre seu amor pela ex-parceira.