Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Partiu o coração de um empresário ver um idoso de 82 anos trabalhando, com essa idade, atrás do caixa de um supermercado para conseguir sobreviver. E como ter dó não ajuda ninguém ele agiu rapidamente e arrecadou dinheiro para o vovô parar de trabalhar e finalmente conseguir se aposentar.

Apesar da idade avançada, Warren “Butch” Marion trabalhava 30 horas semanais. O empresário Rory McCarthy ficou sensibilizado ao conhecer Butch, todo gentil e solidário numa função dura. Foi aí que ele deve a ideia de fazer uma vaquinha para ajudar o idoso.

“Eu queria ajudar esse veterano da Marinha a viver o resto de seus anos viajando para ver seus filhos na Flórida”, disse McCarty. “Queria fazer as coisas que ele adoraria, mas que talvez não conseguisse por motivos financeiros.” E, conseguiu!

Com apoio do empresário, que fez uma intensa campanha na internet foram arrecadados US$ 141 mil (aproximadamente R$ 734 mil).

Que lindo! A gentileza de um desconhecido com ajuda de outros também desconhecidos renderá dias mais tranquilos para o seu Butch.

O vovô nem acreditou quando soube

Butch, de 82 anos, estava empregado na rede de supermercados Walmart, em Cumberland, na cidade em Maryland, nos Estados Unidos, quando viu a vida dele mudar completamente.

Ele agradeceu demais: “Eu me sinto como um novo homem”, disse Butch. “Isso é simplesmente irreal.”

E disse que o dinheiro o ajudará a pagar as contas, permitirá que ele relaxe e passe três semanas com suas filhas e netos na Flórida. Ele contou que não os abraça há anos.

Como fez a vaquinha

MacCarthy fez a vaquinha no TikTok. Rapidamente os internautas aderiram.

Tudo começou em dezembro, quando foi publicado o vídeo de Butch perguntando aos mais de 270 mil seguidores da conta @bug_boys (que pertence a McCarthy) se poderiam ajudar o idoso a se aposentar.

Logo depois, o empresário criou ma página no GoFundMe para de levantar US$ 100 mil, mas eles superaram a meta!

De lá para cá, a página teve mais de 5.700 doadores, e o valor chegou a um total de US$ 141 mil.

Este mês o dinheiro foi entregue a Butch, em uma cerimônia que reuniu veteranos e funcionários no estacionamento do Walmart. Foi uma festa!