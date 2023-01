Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo de câmera de segurança mostrou o momento que o professor Demostenes Antonio Ruste foi arremessado por um carro enquanto atravessa na faixa de pedestre nesta sexta-feira (27), em Londrina, no Norte do Paraná. A vítima estava a caminho da padaria, quando foi atropelado e morreu no local.

Na imagem é possível ver o homem sendo atingido por um carro preto quando está quase chegando do outro lado da calçada. A motorista do Corsa ficou em estado de choque e precisou ser atendida pela ambulância. A Polícia de Trânsito de Londrina vai abrir um inquérito para apurar o acidente.

O corpo do professor foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML).