A morte repentina do influenciador Joshua Blackledge, de 16 anos, uma estrela no TikTok, deixou fãs e familiares em choque. Com mais de um milhão de seguidores na rede social, onde compartilhava vídeos de dublagem e momentos com amigos, o jovem faleceu no dia 18 de março, em sua casa, na cidade de Newport, Carolina do Norte. A causa da morte não foi divulgada.

“Sinto falta desse menino doce agora. Nunca pensei que estaria aqui sem você”, escreveu nas redes sociais. Em outra publicação, ela relembrou a relação que tinham: “Josh me mostrou o que é o amor de verdade, mesmo eu sendo tão jovem. Ele sempre conseguia me fazer sorrir, por mais brava que eu estivesse.”

Vídeo ao lado de amigos foi última aparição pública de estrela do TikTok

A última aparição do influenciador no TikTok foi em 14 de março, quando publicou um vídeo ao lado de amigos em uma caminhonete branca.

Joshua e a namorada, Emmie Gillikin (Foto: Reprodução/TikTok)

Joshua era estudante do terceiro ano da West Carteret High School, onde praticava luta livre e atletismo. Além dos esportes, gostava de pesca, passeios de barco e tinha uma paixão por carros e caminhões. Em casa, ajudava a mãe na cozinha, na jardinagem e em trabalhos no quintal. Conhecido pelo espírito enérgico, adorava divertir as pessoas e impressionava com suas acrobacias.

A despedida do jovem aconteceu no último domingo, em uma cerimônia organizada pela funerária Noe-Brooks. Ele deixa os pais, Jonathan e Jackie Blackledge, e o irmão, Josiah.

Estrela do TikTok morre e fãs lamentam perda precoce

Nas redes sociais, fãs lamentaram a perda.

“Ainda não consigo acreditar. Estou rezando por Emmie. Descanse em paz, Josh”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Você se foi cedo demais.”

Diante de rumores que surgiram após a tragédia, Emmie desmentiu boatos sobre a morte do namorado. “As pessoas estão levando isso longe demais. Josh nunca sofreu bullying. Todos o amavam, então, se você não sabe o que aconteceu, não espalhe informações falsas”, declarou.