O estado do Paraná está sob dois alertas amarelos para risco de tempestade com rajadas de vento de 60 km/h, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta amarelo vale até às 10h desta quarta-feira (26) em boa parte do Paraná. Os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h, além de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora.

Apesar de baixo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos causados pela tempestade no Paraná.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja regiões do Paraná afetadas pelo alerta amarelo de tempestade

Norte Pioneiro Paranaense;

Noroeste;

Norte Central;

Oeste;

Sudoeste;

Centro-Sul;

Sudeste.

