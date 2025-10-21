A escocesa Kira C, de 22 anos, enganou seus familiares e amigos afirmando estar grávida. A farsa foi bem feita, com direito a fotos de exames, chá revelação e até imagens da recém-nascida. A criança, no entanto, era nada mais nada menos que… um bebê reborn

Em 10 de outubro, Kira anunciou o nascimento de Bonnie-Leigh Joyce. Além de usar uma prótese na barriga durante a “gravidez”, a jovem postou imagens de ultrassom e até um vídeo da “bebê” chutando sua barriga.

Dentre os presentes que ganhou, está um carrinho de bebê e uma cadeirinha de carro para a suposta criança. Segundo o Daily Record, a mãe de Kira foi responsável por denunciar a farsa, após encontrar o boneco em seu quarto.

Descoberta pela familiar, ela chegou a dizer ao pai do bebê que seu filho “havia morrido”.

O que diz Kira?

Em suas redes sociais, Kira admitiu a farsa e se desculpou com os seguidores. “Eu falsifiquei exames, mensagens, uma história inteira de parto e agi como se a boneca fosse um bebê de verdade”, disse ela, ainda segundo o site local.

“Vocês não mereciam ser enganados daquele jeito. Nenhum de vocês merecia. Todos que vieram à revelação do sexo do meu filho, todas as pessoas que me deram presentes ou me apoiaram… eu estraguei tudo e magoei muita gente”, completou.