Colisão na PR-151 deixa dois feridos e motorista abandona local do acidente em Ribeirão Claro

Uma colisão registrada na noite de sexta-feira (23) resultou em duas pessoas feridas na PR-151, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 19h40, na altura do km 10,7 da rodovia, e mobilizou equipes de atendimento e segurança.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a ocorrência envolveu um veículo GM/Meriva, com placas de Ourinhos (SP), e um GM/Cruze, de Ribeirão Claro. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Segundo o levantamento realizado no local, o Meriva seguia no sentido da divisa entre Paraná e São Paulo em direção a Ribeirão Claro, enquanto o Cruze trafegava na pista contrária. Durante o trajeto, os veículos se envolveram em um acidente classificado inicialmente como sinistro de natureza não identificada.

O motorista do Cruze, de 39 anos, sofreu ferimentos com fraturas e foi encaminhado para atendimento hospitalar em Ribeirão Claro. Uma passageira de 32 anos que estava no mesmo veículo também ficou ferida e recebeu assistência médica.

Já o condutor do Meriva deixou o local antes da chegada da equipe policial e não foi localizado até o encerramento da ocorrência.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho onde ocorreu o acidente possui características que exigem atenção dos motoristas, incluindo uma curva, aclive no sentido percorrido pelo Meriva e declive para quem seguia no Cruze.

Os dois veículos tiveram danos considerados de média monta.

Após os procedimentos de praxe, os automóveis foram liberados aos responsáveis e removidos do local com auxílio de guincho. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.