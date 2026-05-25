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A Polícia Civil de Jacarezinho (PR) prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), um homem de 31 anos condenado pelo crime de receptação. A captura aconteceu na Rua Marechal Floriano Peixoto, na região central do município, durante cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da comarca.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado e abordado pelos agentes, que realizaram os procedimentos legais antes do encaminhamento ao sistema penitenciário.

Condenado por receptação

De acordo com o mandado judicial, o preso possui condenação pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

O crime caracteriza-se por:

Adquirir;

Receber;

Transportar;

Ocultar;

Ou manter em depósito produtos de origem criminosa,

mesmo tendo conhecimento da procedência ilícita do bem.

Ainda conforme a decisão judicial, o condenado possui aproximadamente três anos de pena restantes a serem cumpridos em regime fechado.

Polícia destaca combate aos crimes patrimoniais

O Delegado Adjunto da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, destacou a importância do trabalho das forças de segurança no cumprimento de decisões judiciais.

“Crimes patrimoniais alimentam diversas cadeias criminosas e causam sensação permanente de insegurança na população. O cumprimento dessas ordens judiciais demonstra que a Polícia Civil permanece atenta e comprometida em garantir que condenações efetivamente sejam cumpridas”, afirmou o delegado.

Preso foi encaminhado ao sistema penitenciário

Após a prisão, o homem foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que ações de cumprimento de mandados fazem parte das estratégias de combate à criminalidade e de reforço à segurança pública na região.