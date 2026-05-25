Na noite de sábado, 24 de maio, um acidente foi registrado na PR-218, em Carlópolis, Norte Pioneiro do Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 19h30, no km 6+950 metros da rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, o veículo envolvido foi um Nissan Versa, com placas de Fartura (SP). De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel trafegava sozinho quando se envolveu em um acidente de tipo não especificado.

A condutora, de 29 anos, identificada pelas iniciais L.F., recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital de Carlópolis. Em razão do socorro imediato, não foi realizado o teste do etilômetro.

O veículo não apresentava pendências administrativas e foi liberado no local para a mãe da motorista.