Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O jovem Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 4 de outubro, no Paraguai. Ele foi visto pela última vez saindo de sua casa na cidade de Mariano Roque Alonso. Desde então a família segue apreensiva por informações sobre o paradeiro do rapaz.

A família do estudante viajou para o Paraguai para ajudar nas buscas. A mãe dele, Isabel Streski, que mora nos Estados Unidos para ajudar a pagar a faculdade de medicina do jovem e está na cidade paraguaia, divulgou uma carta direcionada ao filho. Na mensagem, ela e mais 270 pessoas fazem um apelo por informações sobre Antonio.

“A gente tem orado, rezado, deixamos as desavenças políticas de lado, nos unimos, independente da crença, com um único objetivo: por esses todos estamos sedentos pelo teu retorno. Promete que vai abraçar essa galera toda? É só isso o que queremos. Clamamos pela tua volta, por paz”,

diz um trecho da carta. (leia abaixo na íntegra)

Buscas pelo estudante

Augusto é natural de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. Ele foi para o Paraguai em 2016 e cursa medicina na Universidad María Auxiliadora (Umax). Conforme os familiares, ele é um jovem tranquilo, dedicado, que gosta de academia e tem boas notas na faculdade.

A tia do jovem, Julia Streski, informou em entrevista ao portal Metrópoles, B, que Augusto saiu de casa sem telefone celular, documentos ou dinheiro.

“A mãe dele está sem condições de falar e está devastada. Ela está sem forças para lutar, sem saber o que passou”, afirmou Julia ao portal.

A família afirma que a polícia paraguaia já descartou envolvimento do estudante com drogas ou ilicitudes no país. Pelo Twitter, o Ministério Público do Paraguai publicou no dia 9 de outubro uma ordem de busca e localização do universitário. O órgão pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Augusto seja comunicado às autoridades paraguaias pelo telefone 911 ou na delegacia mais próxima. (veja abaixo)

O Ministério das Relações Exteriores informou que tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais para acompanhar a apuração das circunstâncias do desaparecimento e auxiliar nas buscas. Por meio do Consulado-Geral do Brasil em Assunção, o órgão de relações internacionais mantém contato e presta assistência aos familiares do jovem.