Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma professora foi presa por dirigir bêbada e causar um acidente de trânsito. Conforme a polícia de Chaister, na Inglaterra, onde tudo aconteceu, a mulher saiu embriagada da própria festa, onde celebrava o seu divórcio.

Deborah Peplow é mãe de três filhos e era casada com um empresário. Ela afirmou a jornais locais que o ex-marido não a deixava sair de casa com as amigas.

Depois da festa, Deborah bateu seu carro na saída do bar. Saiu do local com o carro batido e foi seguida por policiais até sua casa, onde foi presa.

A inglesa passou por um teste, que constatou o consumo de álcool muito acima do permitido pela lei britânica. Assim, declarou-se culpada de suas infrações. A juíza arbitrou uma multa de 200 libras (cerca de R$ 1.250) à professora e a proibiu de dirigir por dois anos.