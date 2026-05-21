Na tarde de quarta-feira, 20 de maio de 2026, por volta das 17h50, um acidente de trânsito foi registrado no km 374 da BR-376, em Imbaú (PR). A ocorrência envolveu um Hyundai Creta, com placas de Londrina, e um Fiat Uno, registrado em Imbaú.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Creta realizava uma ultrapassagem em trecho permitido quando o Uno, por razões ainda não esclarecidas, desviou para a faixa contrária, ocasionando a colisão frontal.

Vítimas e atendimento

– Condutor do Uno (46 anos): sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital de Telêmaco Borba.

– Passageira do Uno (36 anos): apresentou lesões leves e recebeu atendimento na UPA de Imbaú.

– Condutora do Creta (55 anos): saiu ilesa do acidente.

Os testes de etilômetro realizados nos dois motoristas apontaram resultado negativo para ingestão de álcool.

Procedimentos adotados

O Fiat Uno foi recolhido ao pátio credenciado por não haver responsável no local. Já o Hyundai Creta foi liberado para a condutora.

Esse tipo de ocorrência reforça a importância da atenção redobrada durante manobras de ultrapassagem, mesmo em locais permitidos, já que desvios inesperados de trajetória podem resultar em acidentes graves.