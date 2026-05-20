O Diretório Acadêmico Octávio Mazziotti (DAOM), do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), realizou, em parceria com o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ), uma campanha solidária de Páscoa em Jacarezinho. A iniciativa arrecadou 739 chocolates e possibilitou a montagem de 257 kits distribuídos para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
A ação contou com a participação ativa dos acadêmicos de Direito da UENP, que colaboraram na arrecadação dos donativos e na organização das entregas. Segundo os organizadores, a campanha teve como objetivo promover solidariedade, acolhimento e fortalecer os laços entre universidade e comunidade.
Mais de 700 chocolates arrecadados
Durante a campanha, foram arrecadados:
- 300 caixas de Bis;
- 237 caixas de bombons;
- 202 pacotes de ovinhos de chocolate.
Com os itens arrecadados, foram montados 257 kits de Páscoa destinados a diferentes comunidades e instituições de Jacarezinho.
Entregas ocorreram em bairros, assentamento e instituição de acolhimento
As distribuições aconteceram em diversos pontos do município, beneficiando crianças e famílias atendidas por projetos sociais e unidades de assistência. As entregas ocorreram nas seguintes localidades:
- Comunidade da Pedreira — 27 de março;
- Assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) — 1º de abril;
- Unidade de Acolhimento Institucional Lar Ana Rafaela — 30 de março;
- CRAS Vila São Pedro — 6 de abril;
- CRAS do bairro Aeroporto e Núcleo do distrito Marques dos Reis — 10 de abril.
Universidade e comunidade unidas pela solidariedade
De acordo com o DAOM, a campanha reforça o compromisso social dos estudantes e evidencia o papel da universidade como agente de transformação social. A diretoria executiva do Diretório Acadêmico destacou o envolvimento dos alunos e ressaltou a importância de iniciativas que promovam cidadania, empatia e responsabilidade social.
A ação também evidenciou como o ambiente universitário pode contribuir para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais solidária, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa.