O Diretório Acadêmico Octávio Mazziotti (DAOM), do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), realizou, em parceria com o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ), uma campanha solidária de Páscoa em Jacarezinho. A iniciativa arrecadou 739 chocolates e possibilitou a montagem de 257 kits distribuídos para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A ação contou com a participação ativa dos acadêmicos de Direito da UENP, que colaboraram na arrecadação dos donativos e na organização das entregas. Segundo os organizadores, a campanha teve como objetivo promover solidariedade, acolhimento e fortalecer os laços entre universidade e comunidade.

Mais de 700 chocolates arrecadados

Durante a campanha, foram arrecadados:

300 caixas de Bis;

237 caixas de bombons;

202 pacotes de ovinhos de chocolate.

Com os itens arrecadados, foram montados 257 kits de Páscoa destinados a diferentes comunidades e instituições de Jacarezinho.

Entregas ocorreram em bairros, assentamento e instituição de acolhimento

As distribuições aconteceram em diversos pontos do município, beneficiando crianças e famílias atendidas por projetos sociais e unidades de assistência. As entregas ocorreram nas seguintes localidades:

Comunidade da Pedreira — 27 de março;

Assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) — 1º de abril;

Unidade de Acolhimento Institucional Lar Ana Rafaela — 30 de março;

CRAS Vila São Pedro — 6 de abril;

CRAS do bairro Aeroporto e Núcleo do distrito Marques dos Reis — 10 de abril.

Universidade e comunidade unidas pela solidariedade

De acordo com o DAOM, a campanha reforça o compromisso social dos estudantes e evidencia o papel da universidade como agente de transformação social. A diretoria executiva do Diretório Acadêmico destacou o envolvimento dos alunos e ressaltou a importância de iniciativas que promovam cidadania, empatia e responsabilidade social.

A ação também evidenciou como o ambiente universitário pode contribuir para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais solidária, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa.