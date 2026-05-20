A 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (3ªCIBM), sediada em Santo Antônio da Platina, recebeu nesta quarta-feira os 26 novos alunos soldados que integrarão a turma do Curso de Formação de Praças (CFP) 2026 do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

O ingresso marca o início de uma etapa decisiva na trajetória desses futuros profissionais, que serão submetidos a um rigoroso processo de capacitação. O CFP contempla disciplinas teóricas e práticas fundamentais para a atuação operacional, incluindo Atendimento Pré-Hospitalar, combate a incêndios, educação física militar, natação e salvamentos.

Durante o curso, os alunos enfrentarão desafios físicos e psicológicos que exigem disciplina, comprometimento e espírito de superação. O objetivo é formar bombeiros militares preparados para atuar com eficiência e responsabilidade no atendimento às demandas da população do Norte Pioneiro.

A 3ªCIBM reforça seu compromisso com a excelência na formação e deseja êxito aos novos integrantes nesta jornada de aprendizado e dedicação ao serviço público.