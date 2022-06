Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A influencer Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar Jr., se envolveu em uma torta de climão após ser confundida com a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do boleiro, em Miami, nos Estados Unidos.

O craque e Bruna foram vistos juntos em clima de romance em um resort de Miami. Acontece que a imprensa internacional acabou se confundindo e trocou o nome da ex pela atual.

O tabloide Daily Mail, por exemplo, cita Bruna Marquezine como atual de Neymar.

Para ler a matéria completa do Portal Metrópoles, clique aqui.