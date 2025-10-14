As obras na rodovia PR-364, entre Irati e São Mateus do Sul, no Centro-Sul do Paraná, foram suspensas porque a região abriga fósseis com mais de 200 milhões de anos, entre eles exemplares do Mesosaurus brasiliensis, um antigo réptil aquático.

O Departamento de Estradas de Rodagem do estado (DER/PR), responsável pelas obras no trecho, disse em nota que serão estudadas quais as melhores soluções para garantir retomada dos serviços ou elaboração de alternativa para execução da obra.

A pavimentação na rodovia tinha 52,7% dos serviços executados. “Se trata de um trecho de pavimentação de 1,6 km da PR-364 no perímetro urbano do município, com implantação de viaduto no entroncamento com a BR-153, estando 52,72% executada. O investimento na empreitada é de R$ 23.700.000,00”, afirma o DER/PR.

Obras suspensas em rodovia do Paraná devido aos fósseis

As obras foram paralisadas devido a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) acatada pelo Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná.