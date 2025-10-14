As obras na rodovia PR-364, entre Irati e São Mateus do Sul, no Centro-Sul do Paraná, foram suspensas porque a região abriga fósseis com mais de 200 milhões de anos, entre eles exemplares do Mesosaurus brasiliensis, um antigo réptil aquático.
O Departamento de Estradas de Rodagem do estado (DER/PR), responsável pelas obras no trecho, disse em nota que serão estudadas quais as melhores soluções para garantir retomada dos serviços ou elaboração de alternativa para execução da obra.
A pavimentação na rodovia tinha 52,7% dos serviços executados. “Se trata de um trecho de pavimentação de 1,6 km da PR-364 no perímetro urbano do município, com implantação de viaduto no entroncamento com a BR-153, estando 52,72% executada. O investimento na empreitada é de R$ 23.700.000,00”, afirma o DER/PR.
Obras suspensas em rodovia do Paraná devido aos fósseis
As obras foram paralisadas devido a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) acatada pelo Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná.
Segundo o órgão, o IAT havia concedido a licença sem a devida análise e manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o que caracteriza falha no processo de licenciamento ambiental.
A procuradora da República Monique Cheker, autora da recomendação, argumentou que a obra representava um risco de dano ambiental e arqueológico.
A recomendação do MPF destacou a necessidade de anular a licença e condicionar qualquer continuidade da obra à prévia manifestação do Iphan, além da realização de estudos arqueológicos e paleontológicos adequados, essenciais para a proteção do patrimônio histórico-cultural e ambiental da União”, alega o Ministério Público Federal.
Fósseis na região
No Paraná, fósseis do Mesosaurus brasiliensis já foram identificados principalmente na região de Irati, que abriga formações rochosas datadas de mais de 200 milhões de anos. A espécie tinha corpo alongado, cauda adaptada para a natação e dentes finos usados para capturar pequenos crustáceos.
Os fósseis encontrados no estado ajudam pesquisadores a compreender como era o ecossistema pré-histórico da região, que há milhões de anos abrigava lagos e rios habitados por esses pequenos répteis aquáticos.