Um jovem, de 18 anos, foi preso no domingo (12) suspeito de tentar matar um homem em uma distribuidora de bebidas no bairro Fazendinha, em Curitiba. O crime aconteceu no dia 26 de agosto de 2025 e a motivação seria porque a vítima mostrou as partes íntimas em via pública.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi agredida em frente a essa distribuidora. O homem agredido chegou a ser socorrido e foi encaminhado para o hospital em estado grave.

“Durante a investigação, foram ouvidas testemunhas e realizadas diligências que resultaram na identificação de um dos agressores. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e detido pelos policiais civis”, explicou o delegado Diego Valim. O suspeito de tentar matar o homem em uma distribuidora de bebidas foi preso e encaminhado para o sistema penitenciário. O jovem foi detido na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Assista o vídeo 👇

