Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi condenado a 58 anos e um mês de prisão por associação criminosa armada, um homicídio qualificado, duas tentativas de homicídios qualificados (contra policiais do Batalhão de Fronteira) e destruição de 2 corpos. Foi em setembro de 2017, em Altônia, noroeste do Paraná.

Segundo o Ministério Público, o réu e outro homem, já morto, estavam em uma caminhonete numa estrada rural, com 2 corpos de pessoas executadas por outros integrantes do grupo. No percurso, se depararam com a viatura. O réu disparou com um fuzil e atingiu o motorista na cabeça, que morreu.

Outros policiais que estavam na viatura não foram atingidos. Após o crime, eles fugiram e atearam fogo no veículo com os corpos. O homem fugiu para o Paraguai e foi preso em 2022. Ele estava preso e deve cumprir pena em regime inicial fechado.