Um pai e a filha se afogaram na tarde de ontem, segunda-feira (7), próximo a um trapiche em Pontal do Sul, no litoral do Paraná. A vítima de 45 anos morreu. O estado de saúde da criança, de 12 anos, é considerado gravíssimo por conta da quantidade de água que engoliu.

O Corpo de Bombeiros informou na manhã de hoje (8) que a menina foi encaminhada do Hospital Regional, em grau avançado de afagamento.

Segundo o Folha Litoral News, uma menina, de 14 anos, filha do homem que morreu afogado foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade pontalense.