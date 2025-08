A Justiça negou o pedido do homem que espancou a namorada com 61 socos. Assim, Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, ficará preso preventivamente em uma ‘cela comum’. Os advogados do investigado haviam baseado a solicitação como forma de “preservar a vida” dele, diante de ameaças recebidas desde a prisão.

“Recebemos o documento, mas não tem como atender. Ele já está em cela de seguro. Celas individuais só existem para sanções disciplinares. A permanência de Igor no CRT segue o protocolo padrão para todos os presos da Grande Natal”, disse em nota a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) do Rio Grande do Norte.

A Secretaria ainda pontuou que a política para separar os detentos leva em conta critérios como perfil de convivência, vínculos com organizações criminosas e possíveis riscos à integridade física de cada interno.

Além disso, também não há prazo para transferir o homem que espancou a namorada com 61 socos para outra unidade prisional.

Homem que espancou namorada com 61 socos foi ameaçada por facção

A defesa argumenta que o homem recebeu ameaças de uma facção criminosa e que informações pessoais, como endereços ligados a ele, foram divulgadas na internet. Um dos imóveis ligados a Igor chegou a ser pichado com ameaças.

A agressão aconteceu no último sábado (26), dentro do elevador de um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte. A vítima, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, sofreu diversas fraturas no rosto e precisará passar por cirurgia de reconstrução facial. Igor foi detido por vizinhos logo depois do crime.

Atualmente, Igor está custodiado na Central de Recebimento e Triagem (CRT) de Parnamirim, onde divide cela com outros seis detentos. De acordo com a Secretaria, ele está em uma chamada “cela de seguro”, com menos presos do que as demais, como parte do protocolo inicial de triagem.

Estado de saúde da vítima

A mulher foi espancada com 61 socos dentro do elevador (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A namorada agredida, Juliana, sofreu fraturas no nariz, mandíbula, globo ocular, bochecha e maxilar. Ela deveria ter passado por cirurgia de reconstrução facial nesta terça-feira (29), mas o procedimento precisou ser adiado devido ao inchaço provocado pelos socos recebidos.

Ela relatou que a agressão começou após Igor visualizar uma mensagem em seu celular. O aparelho foi jogado na piscina, e o casal acabou se encontrando no andar do apartamento dela, após subirem por elevadores separados.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) informou que Igor será indiciado por tentativa de feminicídio. O caso está em andamento e mobiliza entidades de defesa da mulher, que cobram punição rigorosa.