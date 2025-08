O Paraná apresentou uma queda significativa nos casos de estupro no primeiro semestre de 2025. Ao todo, foram contabilizadas 3.100 ocorrências entre janeiro e junho, frente a 3.814 no mesmo período de 2024 – uma redução de 18%. Em relação a 2018 (6.862), a queda foi de 8%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31) pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp) e refletem o investimento da pasta em medidas que consolidam políticas preventivas e de enfrentamento à violência contra a mulher.

No geral, os crimes contra a dignidade sexual registraram queda de 11,54%, passando de 6.670 ocorrências em 2024 para 5.900 em 2025. Os feminicídios também caíram, uma redução de 2%, de 49 para 48 casos.

O fortalecimento da rede de proteção às vítimas , a ampliação de canais de denúncia, o aprimoramento da capacitação de profissionais, a conscientização da população e a presença ativa das forças de segurança em todas as regiões do Paraná têm contribuído para essa evolução. Para a Sesp, o enfrentamento à violência sexual exige atuação integrada, com ênfase em prevenção, acolhimento às vítimas, investigação qualificada e responsabilização dos agressores.

Combater a violência sexual é prioridade. Cada caso evitado representa dignidade preservada e confiança reforçada”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “O Paraná avança com ações concretas, presença qualificada e rede de proteção estruturada. A redução nos índices confirma que estamos no caminho certo e que o trabalho das forças de segurança está fazendo a diferença na vida das pessoas.”

PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO – Entre as iniciativas que contribuíram para esse avanço está o Programa Mulher Segura, que integra a Operação Vida e atua diretamente nas comunidades com foco na prevenção, proteção e combate à violência contra a mulher. O programa promove ações educativas, visitas técnicas e articulação entre setores, alcançando um número cada vez maior de pessoas e municípios.

Desde sua implementação, o Mulher Segura já promoveu 1,3 mil palestras, atendendo diretamente mais de 105 mil pessoas em diferentes regiões do Estado. Em 2023, foram realizadas 12 mil visitas comunitárias, número que passou de 51 mil em 2024. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram registradas 35.878 visitas — um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2024.

Essa expansão reflete o esforço contínuo para fortalecer a rede de proteção e ampliar a presença ativa das forças de segurança junto à população. A expectativa da Secretaria é capacitar mais 1.400 profissionais e consolidar a atuação dos programas nos 399 municípios paranaenses. Com a mensagem “Não é não e não tem discussão”, o programa reforça o papel do engajamento coletivo na construção de um Paraná mais seguro para todos.

BALANÇO DO ESTADO – A redução dos crimes sexuais acompanha a tendência de queda dos principais indicadores da criminalidade no Paraná, como homicídios, furtos e roubos, que atingiram os menores índices desde o início da série histórica, em 2007. O resultado reforça o impacto positivo das estratégias de segurança pública adotadas pelo Governo do Estado, resultado do trabalho integrado que envolve todas as forças de segurança pública, incluindo as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além do Corpo de Bombeiros e demais instituições parceiras.