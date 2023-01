Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O youtuber catarinense Jonatan Santos, de 28 anos, foi preso, nesta quarta-feira (18), após simular um assalto para gravar vídeos para o seu canal na internet. Com 3,5 milhões de inscritos, o influenciador é conhecido por simular situações de crimes em gravações para o canal.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, na tarde desta quarta, a central 190 recebeu um chamado de que um roubo estaria acontecendo próximo a um clube de tiro no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú.

A ligação dizia que alguns homens teriam realizado um assalto no local, portando armas longas, do tipo fuzil. Depois do crime, eles teriam fugido em uma caminhonete Ford Ranger.

Por ser algo grave, a Polícia Militar mobilizou várias viaturas e até um helicóptero para averiguar a situação e capturar os criminosos. Uma grande operação e cerco foram montados.

Durante o deslocamento para o local da ocorrência, as viaturas policiais cruzaram sinais vermelhos, trafegaram pela contra mão e excederam o limite de velocidade.

Outras ocorrências existentes no sistema, que aguardavam atendimento policial, foram deixadas em segundo plano, já que a gravidade do fato exigiu a mobilização de todos os policiais militares disponíveis.

O que os policiais não imaginavam é que tudo não passava de um assalto falso para ser exibido nas redes sociais.

Depois de, pelo menos, 30 minutos de intensas buscas pelas equipes, com sobrevoo da aeronave pela região e também mobilização das equipes policiais de Itapema e Itajaí, que passaram a realizar barreiras na BR-101, para evitar a fuga dos bandidos, foi possível encontrar a caminhonete estacionada em uma residência.

As equipes policiais cercaram a casa e abordaram o morador. Jonatan Santos relatou para a Polícia Militar que é youtuber e estava apenas gravando um vídeo em via pública, de simulação de um assalto, para seu canal de YouTube, e que as armas usadas seriam do tipo airsoft.

Na abordagem, Jonatan informou ainda que não possuía qualquer autorização dos órgãos competentes para gravar tais cenas em via pública.

Terror em BC

Pessoas que caminhavam pela via durante o suposto assalto, relataram que o youtuber ainda teria apontado uma arma, mandando ir embora, com voz e gestos agressivos. Diante da situação, elas fugiram correndo, de modo desesperado, até uma fábrica e pediram o funcionário do local para ligar para a Polícia Militar.

Os pedestres informaram que se sentiram extremamente assustados com a situação, ainda se encontrando em estado emocional abalado no momento que deram depoimento para a polícia.