Na tarde de ontem, dia 1º de maio, por volta das 15h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 60 kg de maconha e prendeu três homens em Joaquim Távora.

De acordo com a PRF, as equipes flagraram um veículo Fiat Moby trafegando em alta velocidade na BR-153, próximo ao trevo para Jundiaí do Sul. Ao darem ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga que se estendeu por mais de 25 km. O veículo só foi abandonado em Joaquim Távora, após um acompanhamento tático realizado pelos policiais.

Durante a revista no veículo, os agentes encontraram 60 kg de maconha escondidos no interior. O condutor do Fiat Moby e os dois outros ocupantes do carro foram detidos e encaminhados, juntamente com a droga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.