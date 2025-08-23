A paranaense Bárbara Domingos conquistou nesta sexta-feira (22) o melhor resultado da história do Brasil na ginástica rítmica individual. Ela ficou em 9º lugar na competição geral, em que as ginastas competem em quatro aparelhos diferentes, do 41º Campeonato Mundial da modalidade, disputado no Rio de Janeiro.

Antes disso, o melhor resultado brasileiro individual em um campeonato mundial era da própria Bárbara Domingos, quando ficou com a 11ª posição no campeonato de Valência, na Espanha, em 2023.

Babi treina em Curitiba, no espaço administrado pela Secretaria de Estado do Esporte, no bairro Capão da Imbuia, e é atleta da Associação de Ginástica Rítmica (AGIR), projeto apoiado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte). Em 2025, a AGIR recebeu R$ 199 mil em recursos do programa.

Antes disso, toda a formação da atleta teve apoio do Governo do Estado. Babi foi bolsista do Programa Geração Olímpica e Paralímpica de 2012 a 2024. Neste período, ela foi a primeira brasileira finalista olímpica na modalidade, em 2024, e também a primeira brasileira a ganhar ouro individual na ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos.

Na competição desta sexta-feira, Bárbara fez um total de 112.200 pontos, somando o desempenho nos quatro aparelhos. A nota mais alta dela foi nas maças, em que fez 29.100 pontos – somou 28.250 pontos no arco, 27.600 pontos nas fitas e 27.250 pontos na bola.

A campeã foi a alemã Darja Varfomoleev, que totalizou 121.900 pontos na soma dos quatro aparelhos. Além de conquistar o título mundial, ela é a atual medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos e considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos. O segundo lugar ficou com a búlgara Nikolova Stiliana, com 119.300 pontos, e na terceira posição a italiana Raffaeli Sofia, com 117.950 pontos.

A brasileira Geovanna Santos, do Espírito Santos, também foi finalista da competição e ficou com a 18ª posição no campeonato, com 107.450 pontos. Ela e Babi foram as únicas sul-americanas a chegar a este estágio do campeonato.

PARANÁ NO MUNDIAL – O Paraná também está representado no Campeonato Mundial pelas atletas Mariana Gonçalves e Nicole Pircio, que representam o Brasil nas provas em equipes. O conjunto de ginastas brasileiras estreia na competição neste sábado (23).

Mariana tem 20 anos, nasceu em Curitiba e também treina pelo AGIR, que é apoiado pelo Proesporte. Em julho deste ano, ela conquistou uma medalha de ouro inédita com a Seleção Brasileira de Conjunto na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Milão, na Itália.

Já Nicole é paulista, nascida em Piracicaba, mas mora e treina em Londrina, no Norte do Paraná. Ela foi atleta olímpica em Tóquio-2020 e Paris-2024, e medalhista de ouro com a Seleção Brasileira no Campeonato Pan-Americano de Ginástica de 2022, no Rio de Janeiro. Também foi bolsista do Programa Geração Olímpica e Paralímpica em 2017 e de 2020 a 2024.

Caso passe da fase classificatória, o conjunto brasileiro disputa a final do campeonato no domingo (24). Em 2023, no Mundial de Valência, a seleção do Brasil ficou na sexta colocação.