Uma ocorrência policial registrada na madrugada do dia 28 de março, em Santo Antônio da Platina, resultou na detenção de um homem após perseguição pelas ruas da cidade. O caso envolveu crimes como resistência, desobediência, direção perigosa e lesão corporal contra agente de segurança pública.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando visualizou duas motocicletas transitando em alta velocidade. Ao receberem ordem de parada, os condutores não obedeceram e iniciaram fuga, dando início a um acompanhamento tático por diversas vias do município.

Durante a perseguição, um dos condutores seguiu por ruas da região até entrar em uma via sem saída. Ao tentar retornar, avançou com a motocicleta em direção a uma policial que havia desembarcado da viatura para realizar a abordagem. Diante do risco iminente, foi efetuado um disparo de arma de fogo com o objetivo de conter a ação.

Mesmo assim, o condutor continuou a fuga e acabou atingindo um policial militar que tentou interceptar a motocicleta, causando ferimentos leves. Na sequência, o veículo perdeu o controle e caiu, sendo constatada a presença de dois ocupantes.

A passageira acatou as ordens da equipe, enquanto o condutor tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido após resistência. Durante a ação, um dos policiais sofreu lesões, incluindo torção no pulso e escoriações.

A motocicleta apresentava diversas irregularidades administrativas e de segurança, sendo apreendida. Segundo a polícia, durante a fuga o condutor colocou em risco pedestres e outros veículos ao desrespeitar normas de trânsito.

O suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool. Após atendimento médico, ele e a passageira foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.