Um incêndio envolvendo um caminhão foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 02h, na PR-092, km 301 mais 500 metros, no trecho que liga Quatiguá/PR a Joaquim Távora/PR.

Por volta das 03h, equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local combatendo o incêndio, que só foi controlado por completo às 04h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), O veículo envolvido é um Iveco/Stralishd 570, com placas de São Francisco do Sul – SC. O condutor, de 40 anos, saiu ileso do incidente.

As causas do sinistro são investigadas.