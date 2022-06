Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado com eucalipto tombou na noite desta sexta-feira (3), na BR-153, próximo ao entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR, a poucos metros do posto da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com um representante da empresa proprietária do veículo, ouvido pela reportagem no local do acidente, o motorista informou que o caminhão perdeu o freio não sendo possível evitar o tombamento.

O motorista, identificado como Walisson Aparecido Ramos, de 26 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, a princípio com trauma em tórax, porém consciente e orientado. O passageiro, William Aparecido Ramos, de 30 anos, que é irmão do motorista, foi atendido por socorristas da concessionária Econorte e também encaminhado ao PS com lesões leves.

A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar também atenderam a ocorrência. O trânsito chegou a ficar bloqueado no sentido Jacarezinho/Santo Antônio da Platina até o socorro às vítimas e o desligamento de um fio de energia elétrica que caiu sobre a rodovia em consequência do acidente.