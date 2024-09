Um motorista morreu esmagado após uma carreta tombar em cima do carro onde ele estava na tarde da última terça-feira (3), em Manaus. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o acidente aconteceu. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Nas imagens é possível ver que o condutor do caminhão tenta fazer uma manobra e entra na pista contrária. No entanto, ao retornar para a faixa correta, a carroceria do veículo caiu em cima de um veículo que passeio.

O carro foi atingido por um contêiner e ficou prensado no chão. O motorista, identificado como Ítalo da Silva Prado, 32 anos, morreu no local. Ele trabalhava como marinheiro fluvial de máquinas em uma empresa próxima ao local do acidente.

O motorista da carreta fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela polícia. Após a colisão, foi necessário um guindaste para remover parte da carreta e fazer a retirada do carro.

Motorista morre esmagado em acidente; vídeo

