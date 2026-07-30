A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu na manhã desta quinta-feira (30) três mandados de internação expedidos pela Vara da Infância e da Juventude contra adolescentes envolvidos em um roubo ocorrido em dezembro de 2025.

Os jovens — de 14, 15 e 16 anos — praticaram ato infracional equiparado ao crime de roubo em uma mercearia do bairro Vitória Régia. Segundo as investigações, o trio rendeu os funcionários do estabelecimento utilizando um simulacro de arma de fogo e subtraiu R$ 80,00 do caixa, fugindo em seguida.

Após o cumprimento dos mandados, os três adolescentes foram encaminhados ao Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina, onde permanecem à disposição da Justiça.