Uma adolescente de 13 anos foi morta, nesta terça-feira (04), após ser esfaqueada pelo namorado de 19 anos, em Sertanópolis, no norte pioneiro do Paraná. Ele disse que flagrou a jovem com outro homem e isso o teria deixado irritado.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), os dois haviam começado a namorar na segunda-feira (03). O homem teria visto a menina com outro garoto e ido até sua casa para buscar uma faca, prometendo matar a garota e o rapaz.

A menina o acompanhou e tentou conversar com ele. O homem esfaqueou a adolescente na Rua Olímpio Daniel. Em seguida, ligou para a PM e aguardou a viatura chegar para prendê-lo.

Faca usada no crime. (Foto: Divulgação/PMPR)

Conforme informações colhidas no local, a garota era moradora de Bela Vista do Paraíso, no norte do estado, mas estava em Sertanópolis, na casa do rapaz, desde segunda (03). De acordo com a Polícia Militar, o homem tem diversas passagens pelo sistema prisional por tráfico e usava tornozeleira eletrônica