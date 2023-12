Uma das vítimas que se afogou na Praia de Fora, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, uma criança de apenas 8 anos, morreu nesta terça-feira (12). Ela submergiu no mar após se afogar com a irmã, foi localizada por populares que auxiliavam nas buscas e encaminhada para o posto de saúde Nova Brasília, na Ilha do Mel.

O pai das meninas, que estava no local, tirou a filha mais velha da água, mas não conseguiu retirar a menina mais nova, que acabou afundando na água.

A equipe médica tentou reanimar a criança, mas ela não resistiu. A morte foi constatada pelo médico do posto e pela equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa), que foi acionada para o local com a aeronave. O corpo da criança foi removido da ilha pela embarcação do Corpo de Bombeiros até Paranaguá, para o Instituto Médico Legal (IML).