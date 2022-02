Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a uma residência na rua Antônio dos Anjos Filho, no bairro Ignês Panich, em Cambará/PR, onde o morador estaria cultivando pés de maconha.

No local, em frente à residência, havia um rapaz que foi abordado e identificado. Ao ser informado da denúncia, ele confirmou o fato e autorizou a entrada da equipe na casa. Aos fundos do imóvel, no quintal, foram apreendidos 12 pés de maconha, de diversos tamanhos.

O morador (24 anos) foi encaminhado para o Pelotão da PM com o entorpecente apreendido, e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil.