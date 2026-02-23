Na data de hoje, domingo (22/02/2026), foi realizado na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho o evento “Abertura de Quartéis”, iniciativa promovida pela Polícia Militar do Paraná que tem como objetivo abrir os portões dos batalhões para visitação da população, fortalecendo os laços entre a corporação e a comunidade.

Durante o evento, diversas atividades foram oferecidas ao público, incluindo apresentação da equipe do Canil, passeio de motocicletas com a equipe ROCAM e passeio em viaturas com integrantes da ROTAM. Também houve exposições das equipes Ambiental, Rodoviária, BPEC, Patrulha Maria da Penha e Patrulha Rural, permitindo aos visitantes conhecer de perto os equipamentos e o trabalho desenvolvido pelas unidades especializadas.

Para as famílias e, especialmente, para as crianças, foram disponibilizados diversos atrativos recreativos, como pula-pulas, camas elásticas, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas. Além disso, foram distribuídos gratuitamente pipoca, algodão-doce, lanches e refrigerantes.

O respondente pelo comando do batalhão, Maj. Leal, agradeceu a presença de todos os participantes e ressaltou que a Polícia Militar permanece sempre à disposição da comunidade, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e a aproximação com a sociedade.