Um homem de 33 anos foi detido pela PM por estar armado com um revólver em uma festa à fantasia, em Siqueira Campos/PR. O fato aconteceu na madrugada de domingo (17).

Após solicitação de seguranças que estavam trabalhando no evento, na rua Maria Honória Barbosa, informando que um cidadão se envolveu em uma briga e começou a gritar que estava armado, e que a arma estava em seu carro, equipes da Rádio Patrulha e Rotam foram ao local e abordaram o suspeito.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas no veículo foi encontrado um revólver calibre 357 com oito munições, embaixo do banco. Também foi encontrada uma faca e um canivete.

O suspeito informou à equipe que havia sido agredido por pessoas desconhecidas e que tinha algumas escoriações em seu rosto. As armas foram apreendidas e o suspeito encaminhado ao 2º Pelotão de Polícia Militar.