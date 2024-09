Um foragido da justiça, integrante de uma facção criminosa de São Paulo, foi preso nesta quarta-feira (4), após ser detido durante uma perseguição em Guaíra, no oeste do Paraná. O homem foi localizado pelos policiais em uma residência, porém, não respeitou as ordens dos agentes e fugiu pelas ruas da cidade. Durante a fuga, o indivíduo chegou a invadir uma creche e tentou se esconder na cozinha.

Entretanto, o efetivo policial conseguiu deter o suspeito no interior da creche, sem que alunos e professores ficassem feridos. A ocorrência aconteceu na tarde desta quarta (4), no momento em que os pais aguardavam para pegar as crianças na unidade de ensino.

Conforme informações preliminares, o foragido aproveitou para acessar a creche, pois o portão estava aberto, justamento para a saída dos alunos. A situação chegou a assustar crianças e causou pânico em alguns pais e professores, que em primeiro momento, não entenderam a movimentação e correria.