Um homem foi morto com um tiro na cabeça durante uma confusão Avenida Mário Filho, no Bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na última terça-feira (3). A vítima e outro homem, supostamente em um desentendimento, arremessavam pedras entre si em meio a um cruzamento.

O caso aconteceu em uma das vias movimentadas da cidade, em meio a comércios. Testemunhas que estavam no local gravaram a confusão desde o início.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem aparece arremessando pedras contra o outro que está do outro lado da rua, enquanto alguns veículos passam no meio da confusão. “Vai pegar no meio dele [carro]”, diz uma pessoa na gravação.

Durante a confusão, um homem que estava em um comércio próximo chega a ir até a calçada, puxar uma arma e fazer um disparo para o alto. Um dos homens corre do local, em seguida, um motociclista que passava pela rua desce da moto, vai em direção ao outro rapaz que estava arremessando pedras e atira.

O disparou atingiu a cabeça da vítima, que até o momento não foi identificada. O homem morreu ainda no local da confusão.

Ainda na cena do crime, o motociclista sobe na moto após os disparos e tenta fugir, mas uma viatura do Batalhão De Operações Policiais Especiais e outra da Polícia Militar já começam a perseguição. O suspeito foi preso pouco depois em flagrante. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C_ibQVtu6qU/?igsh=MTZoODM1NGc0dWI3Mg==