Uma jovem grávida, de 28 anos, identificada como Taila C. G. S, foi encontrada morta à beira da rodovia PR-454, que liga Astorga a Jaguapitã, na região Norte do Paraná, nesta segunda-feira (25).

De acordo com a imprensa a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por um pedestre que passava pelo local. As equipes constataram diversos ferimentos na região da cabeça da jovem que estava grávida e foi encontrada morta na rodovia.

Averiguaram também a jovem encontrada morta foi agredida, esfaqueada e morta a tiros. Inclusive capsulas de uma pistola calibre 9mm foram encontradas próximo ao corpo.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e já ouviu familiares para entender quem era Taila e com quem se relacionava.