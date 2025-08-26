Um forte temporal acompanhado de chuva de granizo atingiu a cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta terça-feira (26). Os quilômetros 297 e 291 da rodovia PR-151 ficaram cobertos por uma fina camada de gelo.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, o tráfego não precisou ser interrompido. No entanto, o coordenador de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Francisco Clabonde, destacou algumas orientações aos usuários.

“É necessário que nestes casos o motorista reduza a velocidade com segurança e pare o carro em local seguro e coberto, como postos de combustíveis. É importante que o veículo não fique estacionado sob árvores nem em áreas alagadas”, afirma.

Ele orienta ainda que, enquanto o carro estiver estacionado, é importante ligar o pisca-alerta e aguardar a chuva de granizo passar antes de seguir viagem.

O que causou a chuva de granizo em Castro, no Paraná?

Esta tempestade na região de Castro está sendo causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis pelo estado do Paraná. De acordo com Allef Matos, meteorologista do Simepar, um vórtice ciclônico é um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a cinco quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades.

Além disso, o sistema está carregando um ar bastante frio, e essas tempestades estão se desenvolvendo em um ambiente atmosférico muito frio, ideal para a formação de granizo e como a temperatura também está mais baixa em superfície, essas pedras de gelo estão conseguindo se conservar e chegar até a superfície, completou o meteorologista.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DN0h4ep2kuF/?igsh=MXJ2d3M2NW91ZXV4ZA==