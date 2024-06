Um homem de 59 anos, motorista de um Fiat Uno, morreu após perder o controle do veículo e bater de frente com uma carreta, na BR-373, em Imbituva, no Paraná. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (15), no quilômetro 212.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos são de Curitiba. O Fiat Uno seguia no sentido Ponta Grossa, enquanto que a carreta, modelo Mercedes Benz, dirigia a caminho de Guarapuava.

O motorista do carro, de nacionalidade boliviana, perdeu o controle e invadiu a faixa de sentido contrário. Com a colisão, o veículo foi arremessado na pista. Ainda conforme a PRF, o piloto morreu no local.

Motorista morre após perder controle de Uno: teste do bafômetro

Já o condutor da carreta não se feriu e permaneceu para prestar apoio. O homem fez o exame do bafômetro e foi liberado após o resultado apontar que ele não havia ingerido álcool.

Devido ao acidente, a pista sentido Ponta Grossa permaneceu interditada das 20:30 às 02:00 com trânsito no sistema Pare / Siga. Na sequência, o trecho foi liberado.