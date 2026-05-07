A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu, na manhã desta quinta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 60 anos, investigado por descumprimento reiterado de medida protetiva e por episódios de violência e ameaças contra a ex-companheira e a mãe dela.

A prisão ocorreu no bairro Santo Antônio da Platina 2, após trabalho investigativo conduzido pela equipe da delegacia local.

Ameaça com pistola motivou pedido de prisão

De acordo com a Polícia Civil, o pedido de prisão preventiva foi representado pelos delegados responsáveis pelo caso após uma sequência de ocorrências envolvendo o suspeito.

No episódio mais recente, segundo a investigação, o homem teria ameaçado a ex-companheira com uma pistola, chegando a municiar a arma diante da vítima. Durante a ação, uma munição calibre .45 caiu no chão, sendo posteriormente recolhida e apresentada na delegacia como prova material das ameaças.

Após a gravidade dos fatos e dos sucessivos descumprimentos das determinações judiciais, a Vara Criminal decretou a prisão preventiva do investigado.

Encaminhado à Cadeia Pública

O homem foi conduzido pelos policiais civis e encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, ressaltando que a atuação rápida das forças de segurança é fundamental para garantir a proteção das vítimas.