A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (7), em Jacarezinho, um homem de 70 anoscondenado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável. A captura ocorreu por volta das 14h, na Rua Jorge Costa, no bairro Jardim Panorama.

Segundo a corporação, contra o homem havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, para cumprimento de pena em regime fechado.

Pena de quase 9 anos

De acordo com o mandado judicial, o condenado possui pena remanescente de 8 anos, 11 meses e 27 dias, referente aos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça) e 217-A (estupro de vulnerável)do Código Penal.

Após diligências, os policiais civis conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão sem intercorrências.

Encaminhado à cadeia pública

Após os procedimentos legais, o condenado foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o trabalho contínuo de cumprimento de ordens judiciais e de retirada de condenados por crimes graves do convívio social.

Delegado destaca atuação policial

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho ressaltou a importância da atuação da equipe na localização do condenado.

“A atuação técnica e dedicada de nossos agentes foi fundamental para localizar este indivíduo. A custódia de condenados por crimes dessa gravidade é um pilar essencial para a manutenção da ordem e a proteção da dignidade das famílias em nossa região”, afirmou.