Uma mulher, de 25 anos, foi cobrar a pensão alimentícia do filho, de três anos, e foi atropelada pelo ex-marido, de 26 anos, em Umuarama, Região Noroeste do Paraná. O caso ocorreu no dia 6 de junho e o homem foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, a mulher e o ex-marido discutiram em via pública devido a desentendimentos no valor da pensão alimentícia a ser paga pelo homem ao filho do casal.

O ex-marido então teria entrado no carro, em que o filho do casal já estava, e buscava sair do local. Mas a mulher tentou impedir que ele levasse a criança e atravessou a rua para tentar retirar o garoto do veículo.

Mas ao ver a mulher, o ex-marido acelerou o carro e atropelou a vítima, chegando a arrastar a ex-esposa por alguns metros. Mesmo com o filho no carro, o homem não parou para checar o estado de saúde da mãe da criança e fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a delegada da Polícia Civil Fernanda Bertoco Mello, após ser atropelada pelo ex-marido, a mulher foi socorrida por familiares e vizinhos e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a um hospital de Umuarama.

Após se recuperar, a mulher teria pedido medidas protetivas de urgência contra o ex-marido que a atropelou.

O ex-marido deve responder pelos crimes de lesão corporal qualificada e omissão de socorro, ambos no contexto de violência doméstica e familiar. Ele segue preso em Umuarama de forma preventiva e aguarda decisão da Justiça para saber se responderá ao processo em liberdade ou detido.