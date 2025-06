Todas as 399 cidades paranaenses tiveram pelo menos um consumidor contemplado no sorteio de junho do Nota Paraná, realizado no último dia 9. Esta é a primeira vez que o programa de conscientização fiscal da Secretaria da Fazenda alcança todos os municípios do Estado de uma só vez desde outubro de 2022, ainda nas regras antigas do sorteio.

Essa abrangência total é reflexo do aumento na quantidade de prêmios oferecidos pelo programa, conforme aponta a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. Desde maio, os R$ 800 mil que eram entregues via Paraná Pay foram integrados à premiação regular com 8 mil novos prêmios de R$ 100 – o que aumentou as chances de ganhar.

Contudo, como maio contou com sorteio especial de R$ 1 milhão, a entrega dos 43.102 prêmios ficou para junho. E, já em sua estreia, a ampliação conseguiu atingir todos os municípios do Estado, algo que não acontecia nos sorteios há quase três anos.

Este foi o primeiro sorteio que os 43 mil prêmios foram entregues, então é muito bom ver que ele já foi capaz de alcançar todo o Paraná de uma só vez”, destaca Marta Gambini. “O nosso objetivo é que mais e mais pessoas sejam sorteadas e ver os prêmios alcançando todos os municípios em um único sorteio mostra o quanto a adição desses R$ 800 mil foi acertada e faz diferença”.

MELHOR DISTRIBUIÇÃO– Neste sorteio de junho, o Nota Paraná entregou o prêmio máximo de R$ 100 mil para uma consumidora e Cascavel, na região Oeste, e o de R$ 50 mil para uma moradora de Curitiba. Ao olhar para os demais valores, é possível ver como a distribuição dos prêmios é bem mais abrangente.

A premiação de R$ 50 segue sendo a mais democrática, alcançando 15 mil ganhadores de 396 municípios. Já os recém-adicionados 8 mil prêmios de R$ 100 caíram na conta de moradores de 355 cidades. Fechando a conta, os sorteios de R$ 1.000 foram para consumidores de 35 localidades paranaenses.

COMO PARTICIPAR– Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná , clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.