A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º), a Operação Antídoto, com o objetivo de cumprir mandados relacionados ao roubo de uma farmácia ocorrido em 24 de agosto, em uma das principais vias comerciais de Andirá.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Andirá, com apoio da 11ª Subdivisão Policial (SDP) de Cornélio Procópio. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca domiciliar.

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos por envolvimento direto no crime, que chamou atenção pela audácia e pela escolha do local — uma área de grande circulação de pessoas e veículos.

Após serem localizados, os indivíduos foram encaminhados à Cadeia Pública de Cambará, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam, e a PCPR apura se há outros envolvidos na ação criminosa.