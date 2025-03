Um grave acidente, envolvendo o tombamento de um caminhão, deixou um homem morto no final da tarde de domingo (9), por volta das 18h, na PR-435, no município de Congonhinhas/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido no acidente foi um caminhão com placas de Sarandi-PR. O condutor, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu no km 9+200 da rodovia, no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti. O motorista seguia no sentido Ibaiti quando perdeu o controle do veículo.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o motorista já estava sem vida no local.